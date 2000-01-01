Насралла: беспилотники Израиля будут сбиты над Ливаном
Лидер "Хизбаллы" Хассан Насралла пригрозил и дальше сбивать израильские беспилотники.
С таким заявлением он выступил в пятницу, 1 ноября, перед своими сторонниками в Ливане, передает The Jerusalem Post.
По словам Насраллы, пока нет подтверждения, что массовые протесты, охватившие Ливан, имеют зарубежную поддержку. Более того, он нашел даже плюсы в демонстрациях – ливанцы избежали распри и внутренний раскол.
Более того, лидер "Хизбаллы" в очередной раз опроверг какое-либо влияние шиитской организации на государственные структуры. Он призвал правительство прислушаться к требованиям протестующих и восстановить доверие граждан.
Под конец своего выступления Насралла заявил, что нужно "очистить ливанское воздушное пространство от израильских вторжений", подчеркнув, что беспилотники Израиля будут сбиты. Он также рассказал, что существует отдельное военное крыло для противостояния еврейскому государству.