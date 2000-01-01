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Мятежи на границе с Газой: ЦАХАЛ забросали взрывпакетами | Фото:01.11 17:18   MIGnews.com

Мятежи на границе с Газой: ЦАХАЛ забросали взрывпакетами

В пятницу, 1 ноября, на границе с сектором Газа прошли еженедельные протесты.

По данным "Аруц Шева", в этот раз возле забора безопасности собралось свыше трех тысяч палестинцев.

Традиционно, мятежники бросали в израильских военных взрывпакеты, камни и бутылки с "коктейлями Молотова". Информации о пострадавших среди бойцов ЦАХАЛ нет.

Министерство здравоохранения ХАМАСа пока не предоставило данных о пострадавших среди протестующих.


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