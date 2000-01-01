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Ицхар: требуем перекрыть арабам доступ в поселение | Фото:01.11 14:46   MIGnews.com

Ицхар: требуем перекрыть арабам доступ в поселение

В пятницу, 1 ноября, трое арабов из села Эйнабус подошли с плохими намерениями к домам, расположенным на одном из форпостов возле поселения Ицхар.

Они ничего не успели сделать, так как испугались вышедших навстречу солдат ЦАХАЛа, передает "Аруц Шева".

В частности, арабы бросились бежать в противоположном направлении. Информации о задержании не поступало.

"Это уже второе проникновение в район Ицхар за неделю. Я не хочу даже думать о том, что могло бы произойти, если бы они добрались до наших детей. Арабы часто ходят в наш район, якобы для сбора урожая", – сказал председатель секретариата Ицхара Урия Коэн.

Он добавил, что на этой неделе житель Ицхара уже подвергся нападению со стороны арабов. Коэн потребовал срочно принять меры.

"Мы требуем, чтобы эти провокации были предотвращены, требуем перекрыть арабам доступ в поселение, что ставит под угрозу жизни мирных жителей и солдат, а также принять меры по возобновлению сдерживания", – подчеркнул он.


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