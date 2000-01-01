01.10 20:55 MIGnews.com

Турция о новом вторжении в Сирию: часики тикают

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Турция может начать самостоятельную интервенцию в Сирию, чтобы установить вдоль своей границы 30-километровую буферную зону безопасности, если Соединенные Штаты Америки не согласуют планы совместного создания такой зоны безопасности.Об этом сообщает информационное агентство Reuters.Отметим, на прошлой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что по турецкому плану, в соответствующей зоне безопасности при должном уровне международной поддержки можно будет разместить до 2 миллионов беженцев.В случае реализации, число сирийских беженцев, укрывающихся в Турции, может уменьшится вдвое, а силы курдских повстанцев, которая Анкара называет террористами, угрожающими безопасности страны, будут отодвинуты от границы.США согласны на создание безопасной зоны, однако их вариации, курдские союзники Вашингтона должны чувствовать себя там в безопасности после внезапного решения президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из региона.Однако так как, те еще не ушли, а Вашингтон и Анкара так и не договорились о деталях, Турция предупредила, что намерена взять дело в свои руки.И хотя Эрдоган не хочет портить отношения с США, которые и так переживают не лучшие времена на фоне покупки турками российских систем ПВО С-400, Анкара уже предприняла два вторжения в северную Сирию за последние три года и разместила войска в регионе Идлиб.Кроме того, Анкара заверила, что подготовка к новой операции уже завершена.