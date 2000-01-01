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Египетские разведчики тайком посетили Израиль | Фото:01.10 18:36   MIGnews.com

Египетские разведчики тайком посетили Израиль

Делегация египетской разведки тайно посетила Израиль из-за опасений по поводу возможной эскалации конфликта между террористической организацией ХАМАС и Израилем в секторе Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Делегация из Каира якобы провела ряд встреч с высокопоставленными чиновниками из канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который первым получил мандат на формирование коалиции, несмотря на то, что не имеет достаточной поддержки для формирования правительства.

По данным СМИ, в Египте обеспокоены тем, что в Газе может случится новая эскалация насилия.

В Каире уверены, в ситуации, если правительством Израиля будет руководить временный премьер-министр, будет намного проще предотвратить скатывание конфликта в полномасштабную войну.

Отмечается, что о посещении делегацией сектора Газа информации не было.

Напомним, в последнее время Египет инициировал ряд соглашений о перемирии между Израилем и боевиками ХАМАС.


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