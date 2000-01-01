Египетские разведчики тайком посетили Израиль

Делегация египетской разведки тайно посетила Израиль из-за опасений по поводу возможной эскалации конфликта между террористической организацией ХАМАС и Израилем в секторе Газа.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Делегация из Каира якобы провела ряд встреч с высокопоставленными чиновниками из канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который первым получил мандат на формирование коалиции, несмотря на то, что не имеет достаточной поддержки для формирования правительства.
По данным СМИ, в Египте обеспокоены тем, что в Газе может случится новая эскалация насилия.
В Каире уверены, в ситуации, если правительством Израиля будет руководить временный премьер-министр, будет намного проще предотвратить скатывание конфликта в полномасштабную войну.
Отмечается, что о посещении делегацией сектора Газа информации не было.
Напомним, в последнее время Египет инициировал ряд соглашений о перемирии между Израилем и боевиками ХАМАС.