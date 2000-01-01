01.10 18:36 MIGnews.com

Египетские разведчики тайком посетили Израиль

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Делегация египетской разведки тайно посетила Израиль из-за опасений по поводу возможной эскалации конфликта между террористической организацией ХАМАС и Израилем в секторе Газа.Об этом сообщает The Times of Israel.Делегация из Каира якобы провела ряд встреч с высокопоставленными чиновниками из канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который первым получил мандат на формирование коалиции, несмотря на то, что не имеет достаточной поддержки для формирования правительства.По данным СМИ, в Египте обеспокоены тем, что в Газе может случится новая эскалация насилия.В Каире уверены, в ситуации, если правительством Израиля будет руководить временный премьер-министр, будет намного проще предотвратить скатывание конфликта в полномасштабную войну.Отмечается, что о посещении делегацией сектора Газа информации не было.Напомним, в последнее время Египет инициировал ряд соглашений о перемирии между Израилем и боевиками ХАМАС.