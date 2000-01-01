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Саудиты передали Рухани послание через лидеров третьих стран | Фото:01.10 19:01   MIGnews.com

Саудиты передали Рухани послание через лидеров третьих стран

Саудовская Аравия якобы передала через лидеров третьих стран сообщение для президента Ирана.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на слова официального представителя правительства Ирана Али Рабии.

"Послания Саудовской Аравии были представлены президенту Ирана Хасану Рухани от лидеров некоторых стран. Если Эр-Рияд действительно хочет изменить свое поведение, Иран приветствует это", - заявил Рабии.

Представитель иранского правительства не уточнил, что конкретно содержалось в сообщениях.

Отметим, накануне наследный принц Саудовской Аравии предупредил, что цены на "черное золото" могут резко взлететь до "невообразимых размеров", если мир не объединится ради сдерживания Ирана. Однако он отметил, что Эр-Рияд предпочитает политическое решение военному.


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