В Израиле примут рабочих из Газы

Предположительно, на такие меры пошли в рамках договоренностей с правящей группой боевиков ХАМАСа, направленных на предотвращение четвертой войны. Уточняется, что Израиль фактически отозвал тысячи разрешений на работу, когда ввел сокрушительную блокаду Газы, которая, в свою очередь, наряду с тремя войнами разрушила экономику в Газы.
По данным издания, Израиль за последние месяцы незаметно предоставил некоторую помощь в рамках неофициального перемирия в обмен на уменьшение ракетного обстрела и сокращение еженедельных мятежей вдоль границы. Это позволило Катару доставить миллионы долларов наличными ХАМАСу, чтобы тот мог платить гражданским служащим.
Более того, журналисты предполагают, что Израиль расширил программу, согласно которой владельцам бизнеса предоставлялись сотни разрешений на пересечение границы. В ведомстве также добавляют, что в воскресенье десятки мужчин в изодранных одеждах были замечены на пограничном контрольно-пропускном пункте Эрез с личными вещами. У каждого было разрешение на торговлю на территории Израиля.