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Израиль массово отказывает в лечении родственникам ХАМАСа 01.08 07:23   MIGnews.com

Израиль массово отказывает в лечении родственникам ХАМАСа

Газета Гаарец сообщает, что количество отказов на получение лечения в Израиле резидентам Газы в этом году увеличилось более, чем в 30 раз.

С начала текущего года отклонены 769 просьб о выезде на лечение в Израиле - по сравнению с 21 отказом за аналогичный период прошлого года.

Палестинцам отказывают во въезде на основании того, что они являются родственниками членов ХАМАСа.

Семь тяжелобольных палестинцев на этой неделе подали петиции в БАГАЦ с требованием того, чтобы им было разрешено получить лечение на территории Израиля.


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