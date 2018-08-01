РФ: Иран отозвал свои войска в Сирии от границы с Израилем
Ожидается, что сирийская армия завершит захват юго-запада страны, недалеко от границы с Израилем, через один или два дня. Это якобы приведет к восстановлению знакомой ситуации, когда режим Сирии вновь стабилен, даже если под эгидой России.
Казалось бы, это идеальная ситуация, которая существовала до начала гражданской войны в 2011 году, когда Сирия и Израиль присоединились к соглашению о прекращении огня 1974 года в полном объеме. Это восстановит мир и спокойствие на Голанских высотах, что может вновь стать самой спокойной границей Израиля.
По данным издания, главный переговорщик России в Сирии сообщил сегодня, что его страна убедила иранские силы в Сирии отозвать свои войска на расстояние не менее 85 километров от израильской границы.
Отметим, что это не совсем соответствует требованиям Израиля полностью убрать иранские силы с территории Сирии, Лаврентьев заявил, что "В Кремле учли интересы Израиля, нам удалось доиться вывода иранских подразделений на 85 километров от израильской границы".