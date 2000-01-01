01.08 15:55 MIGnews.com

WSJ: Израиль нанес удар по позициям иранских боевиков

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Согласно Wall Street Journal, Израиль ударил по объекту, где размещались шиитские ополченцы и иранские войска, которые пытались создать наземный коридор к Средиземному морю.Об этом в среду, 1 августа сообщает "Гаарец".По данным издания, 22 человека, в том числе 9 иранцев, были убиты якобы израильским авиаударом возле Алеппо.По словам аналитиков по безопасности в Wall Street Journal, Израиль усиливает свои удары в Сирии, пытаясь сорвать иранский сухопутный коридор, используемый для передачи оружия через Ирак в Сирию и Ливан.По имеющимся данным, в июне прошлого года Израиль нанес авиаудар по объекту в городе Аль-Харра на западе региона, где размещались члены иракской шиитской милиции, а также силовики Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Целью ракетного удара было предотвращение передачи оружия Сирии.The Wall Street Journal отмечает, что в результате ракетного удара, погибли более 20 боевиков из иракской организации "Катаиб Хизбалла", которая, как полагают, перевозит оружие для Ирана через Ирак и Сирию.Официальный представитель КСИР сказал Wall Street Journal, что создание сухопутного коридора через Ирак и Сирию является одной из ключевых целей для Ирана по укреплению своей обороны против региональных врагов.