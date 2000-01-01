Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












WSJ:Израиль нанес удар по позициям иранских боевиков | Фото:01.08 15:55   MIGnews.com

WSJ: Израиль нанес удар по позициям иранских боевиков

Согласно Wall Street Journal, Израиль ударил по объекту, где размещались шиитские ополченцы и иранские войска, которые пытались создать наземный коридор к Средиземному морю.

Об этом в среду, 1 августа сообщает "Гаарец".

По данным издания, 22 человека, в том числе 9 иранцев, были убиты якобы израильским авиаударом возле Алеппо.

По словам аналитиков по безопасности в Wall Street Journal, Израиль усиливает свои удары в Сирии, пытаясь сорвать иранский сухопутный коридор, используемый для передачи оружия через Ирак в Сирию и Ливан.

По имеющимся данным, в июне прошлого года Израиль нанес авиаудар по объекту в городе Аль-Харра на западе региона, где размещались члены иракской шиитской милиции, а также силовики Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Целью ракетного удара было предотвращение передачи оружия Сирии.
The Wall Street Journal отмечает, что в результате ракетного удара, погибли более 20 боевиков из иракской организации "Катаиб Хизбалла", которая, как полагают, перевозит оружие для Ирана через Ирак и Сирию.

Официальный представитель КСИР сказал Wall Street Journal, что создание сухопутного коридора через Ирак и Сирию является одной из ключевых целей для Ирана по укреплению своей обороны против региональных врагов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:34
Аялон призывает Ривлина не подписывать закон о нации
16:18
Корбин извинился за сравнение Израиля с нацистской Германией
16:13
Ортодоксы рассказали, как Нетаниягу купил их поддержку
15:45
Десятки раввинов подписали открытое письмо в поддержку ЛГБТ
15:11
Энергетический крючок
14:55
Газета раскритиковала, но не удалила шарж с "Биби-свиньей"
14:36
Британия даст палестинцам 50 млн. долларов
14:25
Стали известны убийцы российских журналистов в Африке
14:02
"Нет Захалка, Израиль - не государство арабского народа"
13:38
Израиль шпионил за сотрудником Amnesty International
13:28
ЕК опасается кибератак в период парламентских выборов
13:16
Грабители умчались на катере с сокровищами шведской короны
12:58
Сборная Ирака впервые сыграет в футбол в Рамалле
12:44
Эрдоган не смирится с "сионистской ментальностью" США
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus