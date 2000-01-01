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`Аббас не сможет ничего противопоставить аннексии` | Фото:01.06 10:06   MIGnews.com

"Аббас не сможет ничего противопоставить аннексии"

Угрозы ПА в сторону Израиля из-за планов по применению суверенитета над частями Западного берега несерьезны, считает израильский аналитик Йони Бен Менахем. Об этом он рассказал в интервью Аруц Шева.

Он также поделился мыслями по поводу сотрудничества ПА с Иорданией в этом вопросе.

"Иорданский план сотоит из двух частей и идет в координации с ПА. Первая часть предусмотрена до аннексии, вторая - после. Первая фаза международная - обращаться в ЕС, страны Латинской Америки и ООН с призывом вмешаться", - сообщил Бен Менахем.

Также, по его словам, в первую фазу входят соответствующие шаги, принятые после объявления президента ПА Махмуда Аббаса о прекращении сотрудничества с Израилем.

"Судя по сообщения, во втором этапе, Иордания отзовет своего посла в Израиле и заморозит мирный договор, пока ПА объявит о создании государства", - продолжил эксперт. "Стоит отметить, что такое объявление уже делал в Алжире Яссер Арафат и это было больше простым заявлением."

Тем не менее, Бен Менахем уверен, что Иордания и ПА понимают тщетность этих попыток. Так как аннексию поддерживают новое правительство Израиля и США.

Помимо прочего, Аббас не может полностью прекратить координацию с Израилем, потому что ему необходимо разрешение на то, чтобы покинуть территорию ПА. А также появляются серьезные трудности с устройством жизни палестинцев в Иудеи и Самарии.

"Аббас как и любой лидер на Ближнем Востоке не собирается отдавать свое кресло", - отметил аналитик. "Он не хочет отдавать экономическую империю, которую построил для своих двоих сыновей."

Бен Менахем добавил, что палестинцы не верят в способность Аббаса остановить аннексию. "Палестинцы не верят ни единому слову со стороны руководства и знают, что руководители хотят просто кричать, ничего не делать и продолжать наслаждаться властью", - заключил он.


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