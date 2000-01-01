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Сотни участников похорон Ияда аль-Халака призвали к мести | Фото:01.06 08:13   MIGnews.com

Сотни участников похорон палестинца призвали к мести

Возле Львиных ворот в Старом городе Иерусалима собрались сотни участников похорон Ияда аль-Халак, который был застрелен полицией в субботу, 30 мая.

Тело 32-летнего палестинца было передано его семье в районе Шейх-Джарра в Иерусалиме. Он был похоронен в воскресенье.

Собравшиеся выкрикивали: "Аллаху акбар!" и "О, мученик, покойся с миром, мы продолжим борьбу!".

"Кровью наших детей и нашей кровью мы отомстим за тебя, мученик!", - скандировали участники процессии.

Также, во время похорон были слышны призывы к "возвращению армии пророка Мухаммеда".

Отмечается, что вход в мечеть Аль-Акса был закрыт на фоне коронавируса, однако количество участников похорон не было ограничено.

Аль-Халак был застрелен полицией после подозрений, что он вооружен. После обыска оказалась, что у него не было с собой оружия. Палестинские СМИ также сообщали, что он страдал психическим расстройством.


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