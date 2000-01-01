01.06 08:13 MIGnews.com

Сотни участников похорон палестинца призвали к мести

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Возле Львиных ворот в Старом городе Иерусалима собрались сотни участников похорон Ияда аль-Халак, который был застрелен полицией в субботу, 30 мая.Тело 32-летнего палестинца было передано его семье в районе Шейх-Джарра в Иерусалиме. Он был похоронен в воскресенье.Собравшиеся выкрикивали: "Аллаху акбар!" и "О, мученик, покойся с миром, мы продолжим борьбу!"."Кровью наших детей и нашей кровью мы отомстим за тебя, мученик!", - скандировали участники процессии.Также, во время похорон были слышны призывы к "возвращению армии пророка Мухаммеда".Отмечается, что вход в мечеть Аль-Акса был закрыт на фоне коронавируса, однако количество участников похорон не было ограничено.Аль-Халак был застрелен полицией после подозрений, что он вооружен. После обыска оказалась, что у него не было с собой оружия. Палестинские СМИ также сообщали, что он страдал психическим расстройством.