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Израиль и Саудия ведут переговоры о Храмовой Горе 01.06 13:31   MIGnews.com

Израиль и Саудия ведут переговоры о Храмовой Горе

Газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что представители Саудовской Аравии и Израиля ведут переговоры о контроле над Храмовой Горой в Иерусалиме.
Газета сообщает, что переговоры начались в декабре - тогда же, когда президент США Дональд Трамп подготовил проект распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину.

На переговорах обсуждаются возможности введения в состав Вакфа саудовских представителей.

Высокопоставленный саудовский дипломат объяснил корреспонденту газеты: “Речь идет о стратегически важных и секретных дискуссиях. Двусмысленность сохраняется. Об этом говорят мало, но в переговорах участвуют высокопоставленные чиновники, дипломаты  и представители служб безопасности Израиля, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии”.

До последнего времени Иордания всячески сопротивлялась любым изменениям в порядке работы Вакфа. Ее позиция, однако, изменилась - после того, как Турция начала проявлять все большую активность в Восточном Иерусалиме и на Храмовой Горе.

После яростных столкновений у Шаар Рахамим на Храмовой Горе иорданцы пошли на необычный шаг, введя в состав Вакфа палестинских представителей, что противоречит положениям Осло. Именно палестинские делегаты позволили турецким организациям создать свои плацдармы на Храмовой Горе. Деятельность этих организаций финансируется по прямому указанию президента Турции Эрдогана - и на нее выделяются миллионы долларов. В результате , иорданцы подают Израилю и американцам сигналы того, что они готовы проявить гибкость в  вопросе о составе Вакфа.

Главным условием иорданцев является требование о том, что “особый статус” иорданского королевского дома на Храмовой Горе никак не пострадает, и что Саудия передаст на деятельность Вакфа несколько миллионов долларов. Они также требуют надавить на Турцию с тем, чтобы она прекратила свое проникновение на Храмовой Горе.

Высокопоставленный арабский дипломат сообщил Исраэль Ха Йом: "Если иорданцы позволят туркам оперировать на Храмовой Горе в Аль-Акса, через несколько лет “особый статус” Иордании останется только на бумаге. Им необходимы деньги и влияние Саудии для того, чтобы остановить Эрдогана. У Израиля и Соединенных Штатов также есть свои планы -планы того, что Саудовская Аравия поддерживает аннексию, потому что Саудия принесет с собой также поддержку ОАЭ и Бахрейна”.

Источник добавил: “Еще рано говорить, удастся ли воплотить в жизнь эти изменения. В случае, если у саудовских представителей будет лишь статус наблюдателей, чье мнение не является обязательным, эксклюзивные права Иордании на Храмовой Горе не будут нарушены”.


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