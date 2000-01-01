Насралла пригрозил наладить производство высокоточных ракет
Лидер ливанского движения "Хизбалла" в пятницу вечером отверг то, что он назвал условиями США для посредничества в пограничных и морских конфликтах с Израилем, сообщает The Times of Israel.
В своем выступлении Хасан Насралла заявил, что Вашингтон "использует переговоры" для обсуждения и даже создания угроз, унижая возможности террористической группы, выдвигая израильские заявления о том, что у "Хизбаллы" заводы по производству высокоточных ракет.
Выступая на большом экране перед толпой сторонников в южном районе Бейрута Дахие, Насралла признал, что у его группы есть оружие, однако отрицал, что на территории Ливана имеются заводы по производству такого оружия.
"Пока в Ливане нет заводов по производству высокоточных ракет", - сказал он.
Однако он впервые пригрозил, что "Хизбалла" может рассмотреть возможность создания таких заводов, если администрация Трампа продолжит использовать ливано-израильские переговорах о демаркации границ морских экономических зон, чтобы поднять тему высокоточных ракет группы, нацеленных на Еврейское Государство.
"Если США продолжат в этом же духе, мы начнем производить высокоточные ракеты в Бейруте", - пригрозил Насралла.
Генсек "Хизбаллы" отметил, что Ливан имеет право защищать себя. "Американцы не имеют никакого отношения к этому. Мы имеем право иметь оружие для защиты наших стран, и мы имеем право производить любое оружие", - добавил он.