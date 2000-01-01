Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Насралла пригрозил наладить производство высокоточных ракет | Фото:01.06 09:52   MIGnews.com

Насралла пригрозил наладить производство высокоточных ракет

Лидер ливанского движения "Хизбалла" в пятницу вечером отверг то, что он назвал условиями США для посредничества в пограничных и морских конфликтах с Израилем, сообщает The Times of Israel.

В своем выступлении Хасан Насралла заявил, что Вашингтон "использует переговоры" для обсуждения и даже создания угроз, унижая возможности террористической группы, выдвигая израильские заявления о том, что у "Хизбаллы" заводы по производству высокоточных ракет.

Выступая на большом экране перед толпой сторонников в южном районе Бейрута Дахие, Насралла признал, что у его группы есть оружие, однако отрицал, что на территории Ливана имеются заводы по производству такого оружия.

"Пока в Ливане нет заводов по производству высокоточных ракет", - сказал он.

Однако он впервые пригрозил, что "Хизбалла" может рассмотреть возможность создания таких заводов, если администрация Трампа продолжит использовать ливано-израильские переговорах о демаркации границ морских экономических зон, чтобы поднять тему высокоточных ракет группы, нацеленных на Еврейское Государство.

"Если США продолжат в этом же духе, мы начнем производить высокоточные ракеты в Бейруте", - пригрозил Насралла.

Генсек "Хизбаллы" отметил, что Ливан имеет право защищать себя. "Американцы не имеют никакого отношения к этому. Мы имеем право иметь оружие для защиты наших стран, и мы имеем право производить любое оружие", - добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:25
260 тысяч мусульман мирно молились в мечети Аль-Акса
09:25
В США Палестинец-водитель Uber выгнал из машины двух евреек
09:05
Исламский джихад грозится выпустить тысячи ракет по Израилю
08:45
Задержан мужчина, финансировавший возвращение боевиков ИГ
08:05
Злоумышленник расстрелял в Вирджинии 12 человек
07:46
В Израиле открыта станция ​​Мазкерет-Батья
07:25
Один из руководителей лейбористов отстранен из-за Израиля
07:09
Президент Мексики заявил, что преодолеет угрозы Трампа
03:02
Роберт Паттинсон согласился на роль Бэтмена
02:24
Социальная сеть удалила страницу конкурса "Мисс Гитлер"
01:21
Впервые в Великобритании заработала сеть 5G
00:21
Hyundai удивил мир новым двухэтажным электробусом
23:18
В новом шоу Netflix Гитлер "жарит" Анну Франк
22:19
В Европе обрезание признали нарушением закона
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus