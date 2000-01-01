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В США Палестинец-водитель Uber выгнал из машины двух евреек | Фото:01.06 09:25   MIGnews.com

В США Палестинец-водитель Uber выгнал из машины двух евреек

В Лос-Анджелесе палестинец-водитель компании Uber выгнал двух еврейских женщин из своей машины, узнав, что они приехали с празднования Дня независимости Израиля.

Об этом инциденте, произошедшем 19 мая, пишет The Times of Israel.

Водитель по имени Мустафа спросил женщин, откуда они приехали после того, как они сели на заднее сиденье. Женщины неохотно говорили, но потом ответили, когда отказался заводить автомобиль.

Затем Мустафа приказал пассажиркам выйти из машины.

"Он начал смеяться, он посмотрел нам в глаза и сказал: "Вам нужно выйти из моей машины. Я палестинец"", - рассказал одна из женщин в интервью местному изданию. Ее спутница добавила, что поведение водителя ее напугало. "Я могла видеть его глаза в зеркале крыла, они были дикими… бешеными… и это меня пугало", - отметила она.

Женщины добавили, что пользуются услугами Uber ежедневно, и это был первый раз, когда их попросили выйти из машины.

Известно, что пассажирки сразу же отправили жалобу в компанию Uber. В ответ они получили разрешение не платить за поездку, отправленное автоматически.

"Uber не терпит никакой формы дискриминации", - говорится в электронном письме представителя Uber. "То, что было описано, ужасно".


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