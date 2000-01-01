Исламский джихад грозится выпустить тысячи ракет по Израилю
Глава "Палестинского Исламского джихада" в Газе предупредил в пятницу, что террористические группы в секторе имеют возможность в течение целого месяца обстреливать израильскую территорию тысячей ракет в день.
Выступая на ливанском телеканале "Аль-Манар", принадлежащему "Хизбалле", Зияд аль-Нахла сказал, что его группа и ХАМАС ежедневно улучшают свои возможности.
По его словам, уже сейчас "Исламский джихад" располагает ракетами, боеголовки которых весят не менее полтонны.
"В последнем раунде боевых действий мы сдерживали себя и за два дня выпустили в Израиль только 700 ракет", - сказал отметил Аль-Нахла, добавив, что они также воздерживаются от нападения на некоторые города в центре Еврейского Государства.
"В следующем раунде боевых действий мы будем стрелять не только по Тель-Авиву, но и по всем городам, что бы ни случилось", - подчеркнул он.