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Исламский джихад грозится выпустить тысячи ракет по Израилю | Фото:01.06 09:05   MIGnews.com

Исламский джихад грозится выпустить тысячи ракет по Израилю

Глава "Палестинского Исламского джихада" в Газе предупредил в пятницу, что террористические группы в секторе имеют возможность в течение целого месяца обстреливать израильскую территорию тысячей ракет в день.

Об этом в субботу, 1 июня сообщает The Times of Israel.

Выступая на ливанском телеканале "Аль-Манар", принадлежащему "Хизбалле", Зияд аль-Нахла сказал, что его группа и ХАМАС ежедневно улучшают свои возможности.

По его словам, уже сейчас "Исламский джихад" располагает ракетами, боеголовки которых весят не менее полтонны.

"В последнем раунде боевых действий мы сдерживали себя и за два дня выпустили в Израиль только 700 ракет", - сказал отметил Аль-Нахла, добавив, что они также воздерживаются от нападения на некоторые города в центре Еврейского Государства.

"В следующем раунде боевых действий мы будем стрелять не только по Тель-Авиву, но и по всем городам, что бы ни случилось", - подчеркнул он.


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