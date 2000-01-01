Нассрала: Израиль поплатится за войну с Ираном

Глава "Хизбаллы" предупредил в пятницу, что, если США пойдут на войну с Ираном, весь Ближний Восток «разразится», и пострадают Израиль и Саудовская Аравия, сообщает The Times of Israel.
"Все американские силы и интересы в регионе будут уничтожены, и Израиль и Саудовская Аравия заплатят цену", - сказал Хасан Насралла на государственном телевидении.
Он также пригрозил, что "Хизбалла" - это сила, с которой нужно считаться, а Израиль уязвим перед ней.
"У нас есть высокоточные ракеты в Ливане, и их достаточно, чтобы иметь возможность изменить облик региона", - подчеркнул Насралла.
"Израиль силен, но сейчас он очень слабый. Сионистское образование боится ракет из Газы, Ливана, Сирии, Ирана и Ирака", - сказал он. "Они страдают от разрывов во всех областях и не хватает сильного лидерства".
Кроме того, лидер ливанской группировки обрушился с критикой на "мирный план" Вашингтона, назвав его "преступлением века".
"Наш долг – противостоять этому", — добавил лидер террористического движения.
Генсек "Хизбаллы" также сказал, что администрация президента США и Израиль "работают день и ночь с некоторыми арабскими режимами, чтобы реализовать этот гибельный для палестинского народа план".
Напомним, что в пятницу тысячи иранцев присоединились к ежегодным митингам в поддержку палестинцев в пятницу, также отвергая "мирный план" Белого дома.