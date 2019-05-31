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Обернулся и увидел нож в крови: Подробности теракта

המחבל מסתער על שני האחים, דוקר אחד - ואז מחוסל בירי: תיעוד פיגוע הדקירה בעיר העתיקה בי-ם https://t.co/5SXteTXNqG pic.twitter.com/QvbhbGdnOi — החדשות (@NewsChannelIL) May 31, 2019

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