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Жена жертвы теракта в Иерусалиме: здесь случилось чудо 01.06 19:45   MIGnews.com

Жена жертвы теракта в Иерусалиме: здесь случилось чудо

Нили Лави, жена 49-летнего Габриэля Лави, тяжело раненого палестинским террористом в Старом Городе Иерусалима утром 31 мая, дала интервью газете Исраэль Ха Йом.

Нили сказала: “Здесь случилось большое чудо, потому что террорист ударил его много раз - в верхнюю часть тела, в лицо, в голову, в позвоночник”.

Габриэль находится в реанимации медицинского центра Шаарей Цедек. Его состояние определяется как критическое. Он находится под наркозом и подключен к аппарату искусственного дыхания.

Жена говорит: “Он потерял очень много крови. Ему шесть раз делали переливание крови. Ему сделали операцию на желудке. Его состояние оценивается как тяжелое, но врачи выражают оптимизм”.

Террорист идентифицирован как Юсеф Ахмед из деревни Абвейн. Полиция опубликовала запись камер наружного наблюдения в момент теракта. Террорист нейтрализован. В настоящий момент полиция выясняет, причастны ли к организации теракта его семья и друзья.





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