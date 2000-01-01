Вопрос создания "Палестины" представляет собой ключевую проблему для Организации исламского сотрудничества, сказал в своем выступлении на субботнем саммите Организации исламского сотрудничества (ОИК) в Мекке в субботу король Саудовской Аравии Салман.
Он подчеркнул, что королевство "откажется от любых мер, которые касаются историко-правового положения Восточного Иерусалима".
Хотя большая часть саммита была посвящена угрозам со стороны Тегерана, король Салман также подчеркнул важность палестинцев для этой группы.
"Мы встречаемся в Мекке, чтобы построить будущее наших народов, добиться безопасности и стабильности для наших арабских и исламских стран и решительно противостоять агрессивным угрозам и подрывной деятельности", - написал король Салман в Twitter незадолго до саммита.