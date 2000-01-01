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Эр-Рияд: Мы поддерживаем создание `Палестины` | Фото:01.06 12:24   MIGnews.com

Эр-Рияд: Мы поддерживаем создание "Палестины"

Вопрос создания "Палестины" представляет собой ключевую проблему для Организации исламского сотрудничества, сказал в своем выступлении на субботнем саммите Организации исламского сотрудничества (ОИК) в Мекке в субботу король Саудовской Аравии Салман.

Об этом пишет Reuters.

Он подчеркнул, что королевство "откажется от любых мер, которые касаются историко-правового положения Восточного Иерусалима".

Хотя большая часть саммита была посвящена угрозам со стороны Тегерана, король Салман также подчеркнул важность палестинцев для этой группы.

"Мы встречаемся в Мекке, чтобы построить будущее наших народов, добиться безопасности и стабильности для наших арабских и исламских стран и решительно противостоять агрессивным угрозам и подрывной деятельности", - написал король Салман в Twitter незадолго до саммита.


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