260 тысяч мусульман мирно молились в мечети Аль-Акса
Сотни тысяч мусульман приняли участие в заключительной пятничной молитве Рамадана в мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима на фоне усиления Израилем мер безопасности после нападения палестинского подростка на двух израильских мужчин.
ВАКФ сообщила, что в общей сложности 260 000 верующих собрались на молитву около полудня.
Молитвы прозвучали всего через несколько часов после того, как 19-летний палестинский подросток нанес удар ножом двум ортодоксальным евреям в Старом городе, одному в шею, другому в спину, а затем был застрелен израильской полицией.
В другом инциденте израильский военнослужащий в Иудее и Самарии застрелил другого палестинского подростка, который пытался прорваться через защитный барьер и проникнуть в Иерусалим, как сообщается, для молитвы в Аль-Аксе.