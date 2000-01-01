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260 тысяч мусульман мирно молились в мечети Аль-Акса | Фото:01.06 10:25   MIGnews.com

260 тысяч мусульман мирно молились в мечети Аль-Акса

Сотни тысяч мусульман приняли участие в заключительной пятничной молитве Рамадана в мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима на фоне усиления Израилем мер безопасности после нападения палестинского подростка на двух израильских мужчин.

Об этом пишет The Times of Israel.

ВАКФ сообщила, что в общей сложности 260 000 верующих собрались на молитву около полудня.

Молитвы прозвучали всего через несколько часов после того, как 19-летний палестинский подросток нанес удар ножом двум ортодоксальным евреям в Старом городе, одному в шею, другому в спину, а затем был застрелен израильской полицией.

В другом инциденте израильский военнослужащий в Иудее и Самарии застрелил другого палестинского подростка, который пытался прорваться через защитный барьер и проникнуть в Иерусалим, как сообщается, для молитвы в Аль-Аксе.


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