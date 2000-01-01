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Попытка теракта в Самарии. Террористка нейтрализована 01.06 10:07   MIGnews.com

Попытка теракта в Самарии. Ранен солдат

Израильские военные сообщают о попытке теракта, которая произошла утром в воскресенье, 1 июня, в поселении Мево Дотан на севере Самарии.

Отмечается, что арабка, атаковавшая ножом военнослужащих ЦАХАЛа, ее нейтрализовали и, оказав первую медицинскую помощь на месте, арестовали. О ее нынешнем состоянии информации нет.

Попытка теракта произошла у ворот в поселение.


Армия обороны Израиля приступила к расследованию случившегося.

По уточненной информации в результате атаки пострадал 20-летний израильский солдат. На карете "скорой помощи" его увезли в больницу "Гиллель Яффе" в Хадере.
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