01.06 10:07 MIGnews.com
Попытка теракта в Самарии. Ранен солдат
Израильские военные сообщают о попытке теракта, которая произошла утром в воскресенье, 1 июня, в поселении Мево Дотан на севере Самарии.
Отмечается, что арабка, атаковавшая ножом военнослужащих ЦАХАЛа, ее нейтрализовали и, оказав первую медицинскую помощь на месте, арестовали. О ее нынешнем состоянии информации нет.
Попытка теракта произошла у ворот в поселение.
Армия обороны Израиля приступила к расследованию случившегося.
По уточненной информации в результате атаки пострадал 20-летний израильский солдат. На карете "скорой помощи" его увезли в больницу "Гиллель Яффе" в Хадере.
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