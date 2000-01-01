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Абу Мазен: на встрече со мной Трамп был в ярости 01.06 08:37   MIGnews.com

Абу Мазен: на встрече со мной Трамп был в ярости

Палестинская пресса сообщает о том, что на встрече с исполнительным комитетом Организации Освобождения Палестины Махмуд Аббас рассказал о неприятных подробностях своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

На встрече с Трампом в Бейт-Лехеме Трамп был в ярости. Он показал Абу Мазену клипы, в которых тот говорит: “Мы занимаемся подстрекательством против израильтян, а они занимаются подстрекательством против нас”. Аббас уверяет, что его слова “были вырваны из контекста”.

Абу Мазен, в ответ, обвинил израильское правительство в подстрекательстве против него. Во время встречи он сказал Трампу: “У вас есть ЦРУ. Попросите их проверить видео, как они были отредактированы и сфабрикованы с целью разжечь ненависть против палестинцев”.

Абу Мазен опроверг сообщения о возвращении израильтян и палестинцев к переговорам. Он лишь рассказал о том, что создана совместная комиссия из пяти палестинцев и пяти американцев, которая рассмотрит возможности возвращения к переговорам, но отказался рассказать подробности.

Заседание исполнительного комитета прошло в очень напряженной обстановке, со взаимными обвинениями и сетованиями на то, что палестинская улица перестала поддерживать руководство автономии. Абу Мазен обвинил ряд чиновников в том, что те устроили “заговор” против него, подняв на щит проблему с голодовкой палестинских заключенных. Абу Мазен сказал: “Тут устроили игры вокруг проблемы заключенных, игры против нации, в которых принимали участие ООП и некоторые другие фракции. Я не поддамся этой агенде”.

Аббас заявил: “Палестинское руководство добилось выполнения требований заключенных на 15-й день голодовки, но их ввели в заблуждение, и они продолжили голодовку, уверенные в том, что руководство ПА бросило их на произвол судьбы. Что мы не сделали:. Мы послали письма во все инстанции, в ООН, в Совет по Правам Человек, в Красный Крест - все по проблемам заключенных”.
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