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Видео: террористка атакует в Мево Дотан 01.06 15:23   MIGnews.com

Видео: террористка атакует в Мево Дотан




В сеть выложено запись камер наружного наблюдения в момент атаки в Мево Дотан.

На записи видно, как палестинская террористка приближается к автобусной остановке, атакует солдат и вызывает волну паники.

Террористка пыталась убежать с места атаки, но по ней открыли огонь и тяжело ранили.

Начало Рамадана считается особенно напряженным временем в Иудее и Самарии. Именно в Рамадан обычно активизируются “террористы-одиночки”.
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