01.06 15:23 MIGnews.com
Видео: террористка атакует в Мево Дотан
В сеть выложено запись камер наружного наблюдения в момент атаки в Мево Дотан.
На записи видно, как палестинская террористка приближается к автобусной остановке, атакует солдат и вызывает волну паники.
Террористка пыталась убежать с места атаки, но по ней открыли огонь и тяжело ранили.
Начало Рамадана считается особенно напряженным временем в Иудее и Самарии. Именно в Рамадан обычно активизируются “террористы-одиночки”.
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