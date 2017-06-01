01.06 15:23 MIGnews.com

Видео: террористка атакует в Мево Дотан

הפיגוע במבוא דותן • תיעוד: רגע לפני הדקירה - והמרדף @OrHeller pic.twitter.com/XIctgSv0yb — חדשות 10 (@news10) June 1, 2017

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В сеть выложено запись камер наружного наблюдения в момент атаки в Мево Дотан.На записи видно, как палестинская террористка приближается к автобусной остановке, атакует солдат и вызывает волну паники.Террористка пыталась убежать с места атаки, но по ней открыли огонь и тяжело ранили.Начало Рамадана считается особенно напряженным временем в Иудее и Самарии. Именно в Рамадан обычно активизируются “террористы-одиночки”.