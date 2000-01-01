Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Швейцарии Ципи Ливни признают военной преступницей 01.06 15:06   MIGnews.com

В Швейцарии Ципи Ливни признают военной преступницей

Швейцарская газета Le Temps сообщает о том, что в прокуратуре страны рассматривается возможность предъявления обвинения лидеру Сионистского Лагеря Ципи Ливни.

Ливни обвиняют в “военных преступлениях” группа женевских активистов, борющихся за права палестинцев.

Ливни была министром иностранных дел Израиля в период проведения операции “Литой Свинец” и министром юстиции в момент проведения операции “Нерушимая Скала”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:17
Звезды собирают 2 млн. фунтов жертвам теракта в Манчестере
14:48
"Мы ждали переезда посольства 69 лет, подождем и 70"
14:29
В Мексике будут подтираться "Трампом"
14:05
Обрушение потолка школы в Ганей Тиква  
14:02
Развозов: подстрекатели против солдат - не лучше террористов
13:28
Амман угрожает Израилю ухудшить отношения из-за Аль-Аксы
13:20
Израиль поднялся в рейтинге конкурентоспособных экономик
13:15
Мири Регев запретила финансировать шоу с голыми актерами
12:52
Опубликована новая книга Толкина о Средиземье
12:21
Дери подозревают в связях с миллиардером Мирилашвили
12:11
Дания пересмотрит свою помощь палестинцам
11:45
Палестинцев будут сажать за нарушение поста в Рамадан
10:44
Кахлон встретился с "премьер-министром" ПА
10:07
Попытка теракта в Самарии. Ранен солдат
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus