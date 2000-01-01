01.06 15:06 MIGnews.com

В Швейцарии Ципи Ливни признают военной преступницей

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Швейцарская газета Le Temps сообщает о том, что в прокуратуре страны рассматривается возможность предъявления обвинения лидеру Сионистского Лагеря Ципи Ливни.Ливни обвиняют в “военных преступлениях” группа женевских активистов, борющихся за права палестинцев.Ливни была министром иностранных дел Израиля в период проведения операции “Литой Свинец” и министром юстиции в момент проведения операции “Нерушимая Скала”.