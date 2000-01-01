Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Амман угрожает Израилю ухудшением отношением | Фото: Thinkstock01.06 13:28   MIGnews.com

Амман угрожает Израилю ухудшить отношения из-за Аль-Аксы

Иордания протестует против, как выразились в Аммане, "экстремистов, которые посетили мечеть Аль-Акса под защитой израильской полиции". Соответствующая претензия к Израилю была высказана в последнем коммюнике МИД Хашимитского королевства.

В своем письме иорданцы утверждают, что данные визиты происходили неоднократно в течение прошедшей недели, и осудили поселенцев за "осквернение Аль-Аксы".

Кроме того, они потребовали, чтобы израильское правительство "немедленно прекратило атаки и провокации, встав на защиту роли, которую Иордания играет в поддержании мусульманских святынь в Иерусалиме – роли, которую Израиль признал в мирном договоре между двумя странами".

"Такое поведение равносильно провокации мусульманских чувств и представляет собой нарушение 9-ой статьи мирного договора между двумя странами", - сказано в письме, которое МИД отправило в израильское посольство.

Иордания утверждает, что Израиль, как "страна, оккупировавшая Восточный Иерусалим", имеет определенные обязательства, согласно международному праву, международному гуманитарному праву, Гаагской конвенции 1907 года, четвертой Женевской конвенции 1949 года и Гаагской конвенции 1954 года, касательно защиты культурных ценностей в состоянии вооруженного конфликта.

В своем письме иорданцы предупредили, что подобное поведение наносит ущерб двусторонним отношениям, а также подрывает усилия по сокращению напряженности и сохранению исторического статуса-кво Аль-Акса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:20
Израиль поднялся в рейтинге конкурентоспособных экономик
13:15
Мири Регев запретила финансировать шоу с голыми актерами
12:52
Опубликована новая книга Толкина о Средиземье
12:21
Дери подозревают в связях с миллиардером Мирилашвили
12:11
Дания пересмотрит свою помощь палестинцам
11:45
Палестинцев будут сажать за нарушение поста в Рамадан
10:44
Кахлон встретился с "премьер-министром" ПА
10:07
Попытка теракта в Самарии. Ранен солдат
10:06
В Мево Дотан ранен солдат ЦАХАЛа
09:42
Борьба харедим против призыва: убивайте командиров и женщин
09:27
Мечеть Манчестера отказывается хоронить террориста Абеди
09:17
Элькин: Трамп говорит на языке Обамы
08:45
Эли Ишай стал "запасным аэродромом" ШАСа
08:27
Правительство Британии примет крупнейший шабаш антисемитов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus