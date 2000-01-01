01.06 13:28 MIGnews.com

Амман угрожает Израилю ухудшить отношения из-за Аль-Аксы

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Иордания протестует против, как выразились в Аммане, "экстремистов, которые посетили мечеть Аль-Акса под защитой израильской полиции". Соответствующая претензия к Израилю была высказана в последнем коммюнике МИД Хашимитского королевства.В своем письме иорданцы утверждают, что данные визиты происходили неоднократно в течение прошедшей недели, и осудили поселенцев за "осквернение Аль-Аксы".Кроме того, они потребовали, чтобы израильское правительство "немедленно прекратило атаки и провокации, встав на защиту роли, которую Иордания играет в поддержании мусульманских святынь в Иерусалиме – роли, которую Израиль признал в мирном договоре между двумя странами"."Такое поведение равносильно провокации мусульманских чувств и представляет собой нарушение 9-ой статьи мирного договора между двумя странами", - сказано в письме, которое МИД отправило в израильское посольство.Иордания утверждает, что Израиль, как "страна, оккупировавшая Восточный Иерусалим", имеет определенные обязательства, согласно международному праву, международному гуманитарному праву, Гаагской конвенции 1907 года, четвертой Женевской конвенции 1949 года и Гаагской конвенции 1954 года, касательно защиты культурных ценностей в состоянии вооруженного конфликта.В своем письме иорданцы предупредили, что подобное поведение наносит ущерб двусторонним отношениям, а также подрывает усилия по сокращению напряженности и сохранению исторического статуса-кво Аль-Акса.