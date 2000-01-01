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Палестинцев будут сажать за нарушение поста в Рамадан | Фото: Thinkstock01.06 11:45   MIGnews.com

Палестинцев будут сажать за нарушение поста в Рамадан

В палестинском и израильском сегменте соцсетей произвело настоящий фурор распоряжение прокурора ПА, согласно которому всех жителей территорий, которые нарушат пост в Рамадан, будет ждать месяц лишения свободы.

В прокуратуре же утверждают, что удивляться нечему - этот указ повторяет распоряжение от 60-ых годов, когда Иудеей и Самарией правила Иордания. Тогда открытое нарушение поста до захода солнца в Рамадан считалось уголовным преступлением.

Это разделило арабское общество ПА и Израиля на две части: тех, кто поддержал строгие законы ислама, и тех, кто выразил негодование инициативой прокурора. Некоторые пользователи обратились к нему с вопросами: "Разве нет других преступников, с которыми надо разобраться? Это вас беспокоит сильнее всего?", "А как насчет торгашей, которые используют Рамадан для повышения цен и используют покупателей в этот священный месяц?", "Почему бы в течение этого месяца вам не наказать гораздо более серьезных преступников?"

Против оказалась и бывшая пресс-секретарь правительства ПА Нур Одех, которая напомнила о разделении религии и политики в автономии.

"Не считаете ли вы, что такой закон нарушает свободу вероисповедания и свободу других конфессий? Должна ли палестинская полиция использовать свои ресурсы для арестов за нарушение закона, противоречащего принципам признания независимости Палестины? Я знаю, что вы не представляете законодательную власть, но у вас есть право устанавливать приоритеты в отношении реализации закона", - написала она в Facebook.
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