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Кахлон встретился с `премьер-министром` ПА 01.06 10:44   MIGnews.com

Кахлон встретился с "премьер-министром" ПА

Министр финансов Моше Кахлон и координатор правительства Израиля на "территориях" генерал-майор Йоав Мордехай на исходе праздника Шавуот встретились в Рамалле с главой палестинского правительства Рами Хамдаллой и министром по гражданским вопросам Хусейном аш-Шейхом. В ходе встречи были представлены меры для поддержки гражданского населения автономии и экономические послабления, которые израильское руководство введет по итогам визита в Израиль президента США Дональда Трампа.

Встреча была проведена с ведома главы правительства Биньямина Нетаниягу и министра обороны Авигдора Либермана, в рамках серии рабочих встреч министра финансов Моше Кахлона с высокопоставленными чиновниками палестинской администрации, проводящихся с начала работы Кахлона на посту главы Минфина Израиля.

На заседании, проходившем при участии рабочей группы министерства финансов и Центра координации деятельности правительства Израиля на "территориях", были представлены послабления, утвержденные ранее кабинетом министров. Среди прочего, речь идет о расширении времени работы пограничного контрольно-пропускного пункта "Алленби" до 24 часов в сутки на протяжении ближайших месяцев. С начала 2018 года КПП начнет работать круглосуточно в постоянном режиме.

Запланировано также расширение и улучшение совместной работы в районах Иудеи и Самарии, создание промышленной зоны поблизости от КПП "Теркумия", координация правоприменительных действий израильских служб безопасности в определенных районах зоны "С", а также на прилегающих к зонам "А" и "В" территориях. Стороны также обсудили создание совместных рабочих групп, которые будут заниматься финансовыми и экономическими вопросами в целях поддержки экономического сотрудничества Израиля и Палестинской администрации.

Во встрече принимали участие также глава Налогового управления Израиля Моше Эшер, глава отдела распределения бюджетов в министерстве финансов Амир Леви и глава гражданского отдела Центра координации действий израильского правительства на "территориях" полковник Хатиб Манцур.
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