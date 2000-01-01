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Многие палестинцы поддерживают приход Израиля | Фото:01.05 17:06   MIGnews.com

Многие палестинцы поддерживают приход Израиля

Многие жители Палестинской автономии выразили недоверие арабскому руководству и даже заявили, что предпочитают израильское правление в интервью Kan News. В свете отказа председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса принять средства, которые Государство Израиль перечисляет каждый месяц из-за сокращения зарплат террористов, существует опасение, что ПА рухнет.




Несмотря на опасения международного сообщества, арабы не так обеспокоены ситуацией, и есть те, кто даже призывает Государство Израиль прийти в Иудею и Самарию. Один из опрошенных сказал: "Пусть Израиль придет сюда. Палестинская автономия (ПА) не заинтересована в нас. ПА делает то, что хочет, а не то, что хотят граждане. Мы хотим, чтобы все было удобно для граждан, а не для ПА." Когда его спросили, разделяют ли другие палестинцы это мнение, он ответил: "Многие. Я говорю, многие говорю люди так думают."

Следующий опрошенный выразил негодование из-за действий правительства ПА и заявил, что Аббас - единственный человек, довольный существованием Палестинской автономии. "Сотрудники сил безопасности также получают только четверть обычной зарплаты. Только высшее должностное лицо наверху удовлетворено. Остальные - нет".

Аббас отказался принять налоговые поступления, которые Израиль собирает для Палестинской автономии, в знак протеста против компенсации зарплат, которые ПА платит террористам из этих бюджетов. На недавнем заседании ПА Аббас сказал: "Наша позиция ясна: мы не примем средства из Израиля после сокращения, и если Израиль возобновит соглашения, мы готовы вести с ним диалог и жить с ним в добрососедстве."


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