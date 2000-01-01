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В Иерусалиме вскрыт террористический заговор ХАМАСа 01.05 10:21   MIGnews.com

В Иерусалиме вскрыт террористический заговор ХАМАСа

Разрешена к публикации информация об аресте членов террористической ячейки ХАМАСа в Иерусалиме.

Три жителя Сур Бахир - Нассим Хамада, Изз ад-Дин Атун и Убейда Амира обвиняются в заговоре с целью совершения актов терроризма и контактах с террористической организацией.

39-летний Нассим Хамада был главой ячейки и находился в прямом контакте с членами ХАМАСа, депортированными в Газу по условиям сделки Шалита.

Террористическая банда планировала расстрелять солдат ЦАХАЛа.

Двоюродный брат Хамада - Мухаммед Ибрагим Муса Хамада отсидел большой срок за участие в терроризме против израильтян. он был освобожден по сделке Шалита и депортирован в Газу.

Члены ячейки проводили разведку и намечали места для запланированной атаки, в том числе в районе Оранит, близ автобусной остановки, которой пользуются солдаты.

Два других члена ячейки - Изз ад-Дин Атун и Убейда Амира, посетили других террористов, высланных по сделке Шалита - Махмуда Атуна и Мусу Акари в Турции. от них они получили тысячи долларов на покупку оружия и осуществление теракта.
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