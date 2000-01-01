01.05 21:52 MIGnews.com

Шеф Арабской лиги: в войнах арабов победят Израиль и Иран

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Иран и Израиль являются главными бенефициарами конфликтов в арабском мире, заявил глава Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, назвав происходящее на Ближнем Востоке худшим из всего, что он когда-либо видел."Мне 74 года, и я никогда не видел ничего хуже того, что мы видим сегодня", - сказал Абуль Гейт на Арабском медиа-форуме, который состоялся в понедельник, 1 мая, в Дубае.Лидер ЛАГа сказал, что Израиль выигрывает от всех конфликтов в регионе."На Израиль оказывалось огромное давление, чтобы найти решение палестинского вопроса. Если бы я был премьер-министром ... я считал бы эти дни самыми счастливыми для Израиля", - отметил он.По мнению Абуль Гейта, Иран также выигрывает от нестабильности, вызванной беспорядками в регионе."Иран радует то, что переживает арабский мир. В Иране есть те, кто наблюдает, выжидая, пока мы уничтожим сами себя", - сказал шеф Арабской лиги.