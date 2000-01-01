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Шеф Арабской лиги: в войнах арабов победят Израиль и Иран01.05 21:52   MIGnews.com

Шеф Арабской лиги: в войнах арабов победят Израиль и Иран

Иран и Израиль являются главными бенефициарами конфликтов в арабском мире, заявил глава Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, назвав происходящее на Ближнем Востоке худшим из всего, что он когда-либо видел.

"Мне 74 года, и я никогда не видел ничего хуже того, что мы видим сегодня", - сказал Абуль Гейт на Арабском медиа-форуме, который состоялся в понедельник, 1 мая, в Дубае.

Лидер ЛАГа сказал, что Израиль выигрывает от всех конфликтов в регионе.

"На Израиль оказывалось огромное давление, чтобы найти решение палестинского вопроса. Если бы я был премьер-министром ... я считал бы эти дни самыми счастливыми для Израиля", - отметил он.

По мнению Абуль Гейта, Иран также выигрывает от нестабильности, вызванной беспорядками в регионе.

"Иран радует то, что переживает арабский мир. В Иране есть те, кто наблюдает, выжидая, пока мы уничтожим сами себя", - сказал шеф Арабской лиги.
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