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В Дохе унизили ХАМАС и Халеда Машаля 01.05 19:03   MIGnews.com

В Дохе унизили ХАМАС и Халеда Машаля

Членам ХАМАСа пришлось экстренно искать новый зал для презентации своей обновленной программы, так как отель в Дохе, где она была запланирована, отозвал свое разрешение на проведение пресс-конференции.

Пресс-конференция изгнанного лидера ХАМАСа Халеда Машаля должна была начаться в 19.00 в одном из пятизвездочных отелей катарской столицы. Но незадолго до начала членам ХАМАСа пришло текстовое сообщение, что администрация отеля отозвала разрешение.

Политическое мероприятие исламистов было перенесено на 20.45, оно пройдет в другой гостинице.

Формально манифест ХАМАСа не заменит принятый им при создании в 1987 году документ, однако в нем должен быть применен более умеренный язык, а также убраны строки об уничтожении Государства Израиль (в то же время слова об "освобождении" территории между Средиземным морем и Иорданом никуда не пропадут). Таким образом палестинцы надеются вырваться из международной изоляции.
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