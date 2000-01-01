В Дохе унизили ХАМАС и Халеда Машаля

Членам ХАМАСа пришлось экстренно искать новый зал для презентации своей обновленной программы, так как отель в Дохе, где она была запланирована, отозвал свое разрешение на проведение пресс-конференции.
Пресс-конференция изгнанного лидера ХАМАСа Халеда Машаля должна была начаться в 19.00 в одном из пятизвездочных отелей катарской столицы. Но незадолго до начала членам ХАМАСа пришло текстовое сообщение, что администрация отеля отозвала разрешение.
Политическое мероприятие исламистов было перенесено на 20.45, оно пройдет в другой гостинице.
Формально манифест ХАМАСа не заменит принятый им при создании в 1987 году документ, однако в нем должен быть применен более умеренный язык, а также убраны строки об уничтожении Государства Израиль (в то же время слова об "освобождении" территории между Средиземным морем и Иорданом никуда не пропадут). Таким образом палестинцы надеются вырваться из международной изоляции.