01.05 15:41 MIGnews.com

ХАМАС прекратит призывать к уничтожению Израиля

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В палестинской террористической группировке ХАМАС произойдет весьма и весьма необычная (если не сказать невероятная) реформа – из обновленного свода правил организации исчезнет призыв к уничтожению Израиля, сообщили агентству Reuters арабские источники в странах Персидского залива.Помимо того, палестинцы дистанцируются от "Братьев-мусульман" – египетской исламистской группировки, от которой они в свое время откололся в конце 80-ых годов. Сам документ будет опубликован сегодня, 1 мая.На такие "жертвы" ХАМАС решился ради улучшения отношений с Египтом, который воет с "Братьями-мусульманами", и странами Запада, многие из которых внесли его в список террористических организаций за агрессию против Израиля.