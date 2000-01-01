ПА возмущена: в ООН не приняли резолюцию, осуждающую Израиль
Палестинцы в субботу выразили возмущение и разочарование по поводу невыполнения Советом Безопасности ООН резолюции, осуждающей Израиль за гибель палестинцев во время массовых протестов в пятницу вдоль границы с сектором Газы.
По данным издания, Палестинская администрация обвинила США и Великобританию в том, что они препятствуют усилиям палестинцев убедить Совет Безопасности выпустить резолюцию, в которой содержится призыв к проведению "независимого и прозрачного расследования".
Напомним, представители США заблокировали на состоявшемся в ночь на воскресенье, 1 апреля, заседании Совбеза ООН проект заявления для прессы по ситуации у границы с сектором Газы.
Отметим, что обсуждение было инициировано Кувейтом по просьбе администрации ПА, которая через своего представителя в ООН Риада Мансура потребовала "принять неотложные меры для защиты палестинского народа и осудить агрессию Израиля".
Обращаясь к Совбезу ООН, палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что только Израиль несет всю полноту ответственности за "агрессию в Газе и убийство мирных палестинцев".
В проекте заявления выражалась глубокая озабоченность по поводу гибели 16 "мирных демонстрантов", которые, по оценке ШАБАКа, были террористами, а также содержался призыв к проведению "независимого и прозрачного расследования".
По данным палестинцев, в ходе пятничных демонстраций у границы были убиты 16 арабов. ХАМАС заявил, что в пятницу, 30 марта, на границе с Газой во время "марша миллионов" были убиты 5 боевиков военного крыла организации. В сообщении не указывается, что стало причиной для их ликвидации.
Ранее командующий Южным военным округом генерал Эяль Замир заявил, что ЦАХАЛ вел огонь лишь по тем, кто пытался провести теракты под прикрытием демонстрации. В частности, была предотвращена попытка заложить заряды взрывчатки у пограничного забора, где патрулируют израильские солдаты. Замир возложил на ХАМАС полную ответственность за происходящее в Газе.