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Йоав Мордехай: ХАМАС - ваш фараон | Фото:01.04 09:08   MIGnews.com

Йоав Мордехай: ХАМАС - ваш фараон

Координатор деятельности правительства на территориях Йоав Мордехай опубликовал на своей странице в Facebook видео, снятое в Университете Аль-Азхар в Газе.

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает The Times of Israel.

На видео видно, как террористы ХАМАСа жестко атакуют студентов, которые не платили за учебу, и хотели пройти тест.

В своем видеообращении Мордехай рассказал жителям Газы, что главным приоритетом ХАМАСа является инвестирование средств в терророр, вместо того, чтобы помогать студентам.

"ХАМАС продолжает нападать на студентов, у которых нет денег, и вместо этого вкладывает миллионы в хаотический марш - это приоритет ХАМАСа. Террористическая организация ХАМАС отправила своих сотрудников службы безопасности, чтобы те избивали, стреляли и бросали оглушающие гранаты в женщин и мужчин, которые хотят пройти тесты в Аль-Азхаре, только потому, что у них нет денег, чтобы заплатить за учебу" , - написал Мордехай.

"С другой стороны, ХАМАС вкладывает миллионы в хаотический марш, хотя он не принесет вообще никакой выгоды для жителей Газы. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в студентов и их будущее, ХАМАС инвестирует в пустые процессы, которые могут привести только к эскалации насилия и смерти, не принимая во внимание жителей Газы", - отметил он.

Мордехай подчеркнул, что ХАМАС использует марш, чтобы "скрыть свои грехи, такие как события в Аль-Азжаре".

"В Израиле мы отмечаем праздник Песах и говорим о фараоне и его эксплуатации. Ваш фараон в Газе - это ХАМАС. ХАМАС - ваш фараон", - добавил Мордехай.
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