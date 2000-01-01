Йоав Мордехай: ХАМАС - ваш фараон

На видео видно, как террористы ХАМАСа жестко атакуют студентов, которые не платили за учебу, и хотели пройти тест.
В своем видеообращении Мордехай рассказал жителям Газы, что главным приоритетом ХАМАСа является инвестирование средств в терророр, вместо того, чтобы помогать студентам.
"ХАМАС продолжает нападать на студентов, у которых нет денег, и вместо этого вкладывает миллионы в хаотический марш - это приоритет ХАМАСа. Террористическая организация ХАМАС отправила своих сотрудников службы безопасности, чтобы те избивали, стреляли и бросали оглушающие гранаты в женщин и мужчин, которые хотят пройти тесты в Аль-Азхаре, только потому, что у них нет денег, чтобы заплатить за учебу" , - написал Мордехай.
"С другой стороны, ХАМАС вкладывает миллионы в хаотический марш, хотя он не принесет вообще никакой выгоды для жителей Газы. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в студентов и их будущее, ХАМАС инвестирует в пустые процессы, которые могут привести только к эскалации насилия и смерти, не принимая во внимание жителей Газы", - отметил он.
Мордехай подчеркнул, что ХАМАС использует марш, чтобы "скрыть свои грехи, такие как события в Аль-Азжаре".
"В Израиле мы отмечаем праздник Песах и говорим о фараоне и его эксплуатации. Ваш фараон в Газе - это ХАМАС. ХАМАС - ваш фараон", - добавил Мордехай.