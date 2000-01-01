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Видео: Палестинец убит на границе с Газой выстрелом в спину 01.04 09:34   MIGnews.com

Видео: Палестинец убит на границе с Газой выстрелом в спину

Палестинские СМи распространяют видео, на котором видно, как 18-летний Абед аль-Фатах Абед а-Наби был убит выстрелом в спину в тот момент, когда убегал от границы с Израилем во время протестов в пятницу, 30 марта.

По данным комитета, организовавшего демонстрации, Наби был убит в северной части газы, близ Джабалии.

На видео два палестинца бегут к большой группе демонстрантов у границы. Звучит выстрел, и палестинец падает. организаторы утверждают, что это - Наби, и что видео доказывает, что он “не представлял никакой угрозы”.

Некоторые пользователи в социальных сетях утверждают, что в покрышке, которую тащили палестинцы, было спрятано оружие.

Посол Палестинской автономии Рияд Мансур заявил, что 773 палестинца “поражены огнестрельным оружием” в ходе массовых протестов 30-31 марта на границе с Газой. посол Мансур не объяснил, каким образом из такого гигантского числа лиц, получивших огнестрельные ранения в ходе массовых беспорядков были убиты лишь 18 человек.



Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что видео, распространяемы в палестинских СМИ “сфабрикованы” и “отредактированы”.
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