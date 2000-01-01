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США заблокировали резолюцию ООН, осуждающую события в Газе | Фото:01.04 08:17   MIGnews.com

США заблокировали резолюцию ООН, осуждающую события в Газе

В субботу Соединенные Штаты заблокировали проект заявления СБ ООН, в котором содержится призыв к сдержанности и призыву к расследованию столкновений на границе с Газой и Израилем.

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает The Times of Israel.

Обсуждение было инициировано Кувейтом по просьбе администрации ПА, которая через своего представителя в ООН Риада Мансура потребовала "принять неотложные меры для защиты палестинского народа и осудить агрессию Израиля".

Обращаясь к Совбезу ООН, глава палестинской автономии Махмуд Аббас сказал, что только Израиль несет всю полноту ответственности за "агрессию в Газе и убийство мирных палестинцев".

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, комментируя на это заявление, призвал провести "независимое и прозрачное" расследование событий. По его мнению, ситуация в Газе "может ухудшиться в ближайшие дни".

Согласно информации издания, проект заявления был распространен в Совете в пятницу, однако в субботу США не поддержали его.

Напомним, что "марш миллионов" начался утром в пятницу,30 марта, в канун праздника Песах. Мирное шествие вскоре переросло в беспорядки и сопровождалось перестрелками.

По оценке ЦАХАЛа, в беспорядках, устроенных в Газе под видом "марша миллионов", принимали участие около 30 тысяч палестинцев.

Участники беспорядков бросали в израильских военнослужащих камни, горящие автомобильные покрышки, сжигали портреты Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу.

Израиль в связи с акцией протеста стянул к сектору Газа значительные подкрепления.

Израильские военные были вынуждены применить силу.

ЦАХАЛ применял против большинства участников средства для разгона демонстраций. Только против главных подстрекателей и террористов использовалось огнестрельное оружие.

В армейской пресс-службе подчеркнули, что все убитые – террористы, включая двух боевиков спецназа ХАМАСа.

По сообщению палестинского министерства здравоохранения в секторе Газы, 1416 участников "марша" были ранены, из них 758 получили огнестрельные ранения, 148 – травмы от резиновых пуль, 422 пострадали от дымового отравления и отравления слезоточивым газом, 88 при других обстоятельствах.

Израиль возлагает ответственность за возможные жертвы на ХАМАС – как на организатора массовых акций протеста и как на структуру, контролирующую сектор Газы в течение последних почти 11 лет.

Как известно, лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал к новому восстанию против Израиля. Поводом для этого призыва стало решение президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей еврейского государства.

Отметим, президент глава Белого дома считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире.
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