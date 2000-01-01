США заблокировали резолюцию ООН, осуждающую события в Газе

Обсуждение было инициировано Кувейтом по просьбе администрации ПА, которая через своего представителя в ООН Риада Мансура потребовала "принять неотложные меры для защиты палестинского народа и осудить агрессию Израиля".
Обращаясь к Совбезу ООН, глава палестинской автономии Махмуд Аббас сказал, что только Израиль несет всю полноту ответственности за "агрессию в Газе и убийство мирных палестинцев".
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, комментируя на это заявление, призвал провести "независимое и прозрачное" расследование событий. По его мнению, ситуация в Газе "может ухудшиться в ближайшие дни".
Согласно информации издания, проект заявления был распространен в Совете в пятницу, однако в субботу США не поддержали его.
Напомним, что "марш миллионов" начался утром в пятницу,30 марта, в канун праздника Песах. Мирное шествие вскоре переросло в беспорядки и сопровождалось перестрелками.
По оценке ЦАХАЛа, в беспорядках, устроенных в Газе под видом "марша миллионов", принимали участие около 30 тысяч палестинцев.
Участники беспорядков бросали в израильских военнослужащих камни, горящие автомобильные покрышки, сжигали портреты Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу.
Израиль в связи с акцией протеста стянул к сектору Газа значительные подкрепления.
Израильские военные были вынуждены применить силу.
ЦАХАЛ применял против большинства участников средства для разгона демонстраций. Только против главных подстрекателей и террористов использовалось огнестрельное оружие.
В армейской пресс-службе подчеркнули, что все убитые – террористы, включая двух боевиков спецназа ХАМАСа.
По сообщению палестинского министерства здравоохранения в секторе Газы, 1416 участников "марша" были ранены, из них 758 получили огнестрельные ранения, 148 – травмы от резиновых пуль, 422 пострадали от дымового отравления и отравления слезоточивым газом, 88 при других обстоятельствах.
Израиль возлагает ответственность за возможные жертвы на ХАМАС – как на организатора массовых акций протеста и как на структуру, контролирующую сектор Газы в течение последних почти 11 лет.
Как известно, лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал к новому восстанию против Израиля. Поводом для этого призыва стало решение президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей еврейского государства.
Отметим, президент глава Белого дома считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире.