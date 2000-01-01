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Депутата Захалка потребовал перекрыть дороги в Вади Ара 01.04 08:03   MIGnews.com

Депутата Захалка потребовал перекрыть дороги в Вади Ара

Депутат Кнессета Джамаль Захалка (Объединенный Арабский список) потребовал, чтобы в ходе демонстраций в Вади Ара, которые последуют за “Днем Земли” были перекрыты дороги.

Депутата Захалка заявил: “События в Газе шокируют, и я требую, чтобы завтрашние демонстрации стали Днем Ярости - в ответ на убийства, совершенные ЦАХАЛем.

Высший арабо-израильский комитет призвал организовать протесты против действий ЦАХАЛа и сил безопасности на границе с Газой.

Фракция Объединенный Арабский список издала заявление, в котором говорится: “Огонь по протестующим еще раз доказывает, что Израиль избрал путь силы и преднамеренного насилия. Все нации, находившиеся под оккупацией, воевали против оккупации, и палестинцы ничем не отличаются от других наций”.
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