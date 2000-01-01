02.04 07:13 MIGnews.com

ПА призвала провести экстренное заседание ЛАГ

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Руководство ПА призвало провести экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ) с целью обсудить ситуации в Газе, на границе которой произошли столкновения арабов с силами ЦАХАЛа.Об этом сообщил постоянный представитель ЛАГ Дияб ал-Лух.Он отметил, что на повестке дня будет стоять вопрос о "преступлениях Израиля против мирных палестинских демонстрантов".Ал-Лух подчеркнул, что "гибель 16 человек и 1,5 тысяч пострадавших палестинцев "является грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Израиля".По данным минздрава Газы, 30 марта около границы Газы в результате действий ЦАХАЛа погибли 16 человек (15 непосредственно во время "марша возвращения".Также в ведомстве подчеркнули, что 1416 участников "марша" были ранены, из них 758 получили огнестрельные ранения, 148 – травмы от резиновых пуль, 422 пострадали от дымового отравления и отравления слезоточивым газом, 88 при других обстоятельствах.