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02.04 07:13   MIGnews.com

ПА призвала провести экстренное заседание ЛАГ

Руководство ПА призвало провести экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ) с целью обсудить ситуации в Газе, на границе которой произошли столкновения арабов с силами ЦАХАЛа.

Об этом сообщил постоянный представитель ЛАГ Дияб ал-Лух.

Он отметил, что на повестке дня будет стоять вопрос о "преступлениях Израиля против мирных палестинских демонстрантов".

Ал-Лух подчеркнул, что "гибель 16 человек и 1,5 тысяч пострадавших палестинцев "является грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Израиля".

По данным минздрава Газы, 30 марта около границы Газы в результате действий ЦАХАЛа погибли 16 человек (15 непосредственно во время "марша возвращения".

Также в ведомстве подчеркнули, что 1416 участников "марша" были ранены, из них 758 получили огнестрельные ранения, 148 – травмы от резиновых пуль, 422 пострадали от дымового отравления и отравления слезоточивым газом, 88 при других обстоятельствах.
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