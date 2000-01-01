01.04 21:40 MIGnews.com

Нетаниягу: кого это Турция называет оккупантом?

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу резко раскритиковал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Израиль "террористическое государство", а глава израильского правительства "террорист и оккупант".На своей странице в Twitter Нетаниягу ответил Эрдогану, написав, что именно Турция является оккупирующей державой."Эрдоган не привык к тому, что на его риторику отвечают. Но ему пора начать привыкать к этому. Тот, кто оккупирует Север Кипра, вторгается на территории курдов, убивает мирных жителей в Африне, не имеет права читать нам нотации о ценностях и морали", - заявил премьер-министр Израиля.В воскресенье днем ,1 апреля, Эрдоган назвал Нетаниягу "террористом", а Израиль "террористическим государством". Турецкий лидер осудил действия Иерусалима в отношении палестинцев из Сектора Газа во время пятничного протеста.На что глава израильского правительства ранее ему заявил:"Самая высокоморальная армия в мире не станет слушать поучения от тех, кто в течение многих лет без разбора бомбит гражданское население. Видимо, в Анкаре так празднуют 1 апреля!"