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Лидер ХАМАСа угрожает расстреливать израильтян в упор 01.04 21:25   MIGnews.com

Лидер ХАМАСа угрожает расстреливать израильтян в упор

Лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синвар посетил один из палаточных лагерей у границы, где выразил поддержку всем участвующим в массовых беспорядках. Он заявил, что лидеры движения с ними, и что с "врагом" не может быть никакого мира.

Во время своей речи лидер террористов заявил:

"Мы здесь, чтобы доказать, что ХАМАС не сидит во дворцах или туннелях. Мы пришли сказать, что ХАМАС с вами. Мы здесь, чтобы напомнить, что мира с врагом не будет. Никакие программы или попытки не заставят нас заключить мир с ними [израильтянами].

Обращаясь к Израилю, Синвар отметил, что проблема безработицы в Газе была решена.

"Наши безработные нашли себе работу на ваших границах: сжигать вашу технику и расстреливать в упор, - резюмировал лидер боевиков.

В свою очередь, глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе заявил, что следующий протест не обязательно будет у израильской границы.

"Наш народ больше не может страдать от продолжения блокады Газы. В пятницу марш остановился на границе, но в следующий раз мы не знаем, где будет граница", - цитирует Ynet слова главаря террористической группировки.

При этом Ханийе подчеркнул, что "враг заранее спланировал убийство наших детей" в марше, который проходил в "мирной форме".
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