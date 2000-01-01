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flickr/AMISOM Public Information01.04 16:58   MIGnews.com

"Нетаниягу террорист и Израиль – террористическая страна"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу "террористом", и заявил что Израиль – это "террористическое государство". Антиизраильская риторика последовала после того, как глава израильского правительства принял осуждение Эрдоганом Израиля за первоапрельскую шутку.

Ранее Эрдоган осудил израильские действия в отношении палестинцев из Сектора Газа во время пятничного протеста.

Турецкий лидер решил ответить Нетаниягу на критику. В прямом эфире государственного телевидения, Эрдоган назвал премьера Израиля "оккупантом" и "террористом".

В ходе своего выступления в городе Адана, он добавил, что Израиль является террористическим государством.

"Мне не нужно говорить миру о том, насколько жесткой является Армия Израиля. Мы можем наблюдать, что делает это террористическое государство исходя из ситуации в Газе и Иерусалиме. Израиль совершил кровавую расправу в Газе, а Нетаниягу – террорист", - резюмировал Эрдоган.

Ранее Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдоган за осуждение израильских действий в отношении палестинцев из Сектора Газа во время пятничного протеста.

"Самая высокоморальная армия в мире не станет слушать поучения от тех, кто в течение многих лет без разбора бомбит гражданское население. Видимо, в Анкаре так празднуют 1 апреля!", - написал глава правительства на своей странице в Twitter.
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