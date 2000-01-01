01.04 16:10 MIGnews.com

Израиль подтвердил, что удерживает тела двух террористов

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Израиль подтвердил, что удерживает тела двух террористов, которые пытались совершить теракт в минувшую пятницу во время "марша миллионов". Об этом сообщает The Times of Israel в воскресенье, 1 апреля.Израильские власти не вернут тела террористов, пока ХАМАС не передаст останки двух солдат ЦАХАЛа, которые погибли во время операции "Нерушимая Скала" в Газе в 2014 году.Координатор действий правительства в Иудее и Самарии генерал-майор Йоав Мордехай на своей странице в Facebook написал:"Израиль не будет стоять в стороне, и жители Газы не будут знать покоя, пока не будут возвращены израильтяне из Газы, и тела двух солдат ЦАХАЛа не будут похоронены в Израиле".Ранее палестинские СМИ сообщили, что израильские солдаты "унесли" тела двух террористов, которые стреляли в силы ЦАХАЛ в северной части Газы, пытаясь напасть на солдат.В свою очередь командование ЦАХАЛ заявило, что не намерено реагировать ни на какие сообщения по этому вопросу.