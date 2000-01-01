Нетаниягу раскритиковал Эрдогана за нравоучения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдоган за осуждение израильских действий в отношении палестинцев из Сектора Газа во время пятничного протеста.
"Самая высокоморальная армия в мире не станет слушать поучения от тех, кто в течение многих лет без разбора бомбит гражданское население. Видимо, в Анкаре так празднуют 1 апреля!", - написал глава правительства на своей странице в Twitter.
הצבא המוסרי בעולם לא יקבל הטפות מוסר ממי שבמשך שנים מפציץ אוכלוסיה אזרחית ללא אבחנה. כנראה שכך מציינים באנקרה את ה-1 באפריל.
Напомним, в субботу лидер Турции, выступая в Стамбуле перед своими сторонниками, обвинил Израиль в "бесчеловечной расправе" над гражданским населением в ходе подавления беспорядков на границе с сектором Газа. По мнению турецкого президента, израильские военнослужащие устроили там "массовую бойню".
"Израиль хочет заключить Палестину под стражу. Мы продолжим поддерживать наших братьев и сестер в Палестине", - подчеркнул Эрдоган.