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Нетаниягу раскритиковал обвинения Эрдогана в адрес Израиля | Фото:01.04 14:08   MIGnews.com

Нетаниягу раскритиковал Эрдогана за нравоучения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдоган за осуждение израильских действий в отношении палестинцев из Сектора Газа во время пятничного протеста.

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает Arutz Sheva.

"Самая высокоморальная армия в мире не станет слушать поучения от тех, кто в течение многих лет без разбора бомбит гражданское население. Видимо, в Анкаре так празднуют 1 апреля!", - написал глава правительства на своей странице в Twitter.


Напомним, в субботу лидер Турции, выступая в Стамбуле перед своими сторонниками, обвинил Израиль в "бесчеловечной расправе" над гражданским населением в ходе подавления беспорядков на границе с сектором Газа. По мнению турецкого президента, израильские военнослужащие устроили там "массовую бойню".

"Израиль хочет заключить Палестину под стражу. Мы продолжим поддерживать наших братьев и сестер в Палестине", - подчеркнул Эрдоган.
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