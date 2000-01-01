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Семья Голдин призывает Израиль удерживать тела террористов | Фото:01.04 13:41   MIGnews.com

Семья Голдин призывает Израиль удерживать тела террористов

Сегодня семья погибшего военнослужащего Адара Голдина обратилась к правительству и системе безопасности с требованием не возвращаться тела террористов, убитых во время "марша возвращения" в пятницу, 30 марта.

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает The Times of Israel.

Отец Адара, чьи останки до сих пор удерживаются в Газе боевиками группировки ХАМАС, профессор Симха Голдин заявил, что "Израиль должен использовать тела в качестве козырной карты для ХАМАСа и держать их, пока не будет найдено решение для возвращения тел военнослужащих".

Отметим, что среди убитых нет женщин и детей. Все погибшие были молодыми мужчинами. ЦАХАЛ подчеркивает, что не менее 10 из них были боевиками террористических группировок.

Напомним, ранее палестинские СМИ сообщили, что израильские солдаты «унесли» тела двух террористов, которые стреляли в силы ЦАХАЛ в северной части Газы, пытаясь напасть на солдат.

В свою очередь командование ЦАХАЛ заявило, что не намерено реагировать ни на какие сообщения по этому вопросу.

По данным минздрава Газы, 30 марта около границы Газы в результате действий ЦАХАЛа погибли 16 человек (15 непосредственно во время "марша возвращения". Также в ведомстве подчеркнули, что 1416 участников "марша" были ранены, из них 758 получили огнестрельные ранения, 148 – травмы от резиновых пуль, 422 пострадали от дымового отравления и отравления слезоточивым газом, 88 при других обстоятельствах.
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