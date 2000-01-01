Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Тело одного террориста ХАМАСа находится в Израиле | Фото:01.04 12:34   MIGnews.com

Тело одного террориста ХАМАСа находится в Израиле

Израиль удерживает тело одного из террористов, убитого во время попытки теракта, произошедшего в пятницу, 30 марта, на севере сектора Газы.

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщают палестинские источники, передает Ynet.

По данным издания, это 23-летний боевик военного крыла ХАМАСа Масаб Салуль.

Напомним, 31 марта в Газе состоялись похороны 15 убитых во время пятничного марша. О похоронах Салуля ничего не сообщалось.

Согласно информации палестинских источников, его семья узнала о его гибели только после публикации ХАМАСом фотографии.

Палестинские источники утверждают, что в руках израильских служб безопасности находятся трупы двух боевиков.

На данный момент ни ХАМАС, ни Израиль пока официально не комментируют это сообщение.

Напомним, что в ходе, состоявшейся в пятницу, 30 марта, многотысячной арабской демонстрации у границы Израиля группа террористов военного крыла ХАМАСа пыталась обстрелять солдат ЦАХАЛа.

В ответ израильские военные открыли по ним огонь, которым были ликвидированы 4 боевиков.

По данным ЦАХАЛа, в манифестации приняли участие от 20 до 25 тысяч человек. Палестинские источники сообщили о 30 тысячах.

Участники беспорядков бросали в израильских военнослужащих камни, горящие автомобильные покрышки, сжигали портреты Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу.

ЦАХАЛ применял против большинства участников средства для разгона демонстраций. Только против главных подстрекателей и террористов использовалось огнестрельное оружие.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:25
Холон: внук известного гангстера задавил пешехода  
12:11
США и Южная Корея начинают военные учения
11:48
Войска Асада взяли под контроль почти всю Восточную Гуту
11:21
"Мы будем еще жестче отвечать на агрессию палестинцев"
10:42
Власти Ирана решили заблокироватьTelegram
10:07
ПА возмущена: в ООН не приняли резолюцию, осуждающую Израиль
09:41
Обрушение отеля в Индии: 10 погибших
09:34
Видео: Палестинец убит на границе с Газой выстрелом в спину
09:24
Нетаниягу: Честь и хвала нашим солдатам
09:21
Израиль подал жалобу на ООН
09:08
Йоав Мордехай: ХАМАС - ваш фараон
09:05
Минувшей ночью в Израиль из Газы проник палестинец
08:48
В США разбился самодельный самолет: есть жертвы
08:22
Начался десятый год правления Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus