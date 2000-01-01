01.04 12:34 MIGnews.com
Тело одного террориста ХАМАСа находится в Израиле
Израиль удерживает тело одного из террористов, убитого во время попытки теракта, произошедшего в пятницу, 30 марта, на севере сектора Газы.
Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщают палестинские источники, передает Ynet
.
По данным издания, это 23-летний боевик военного крыла ХАМАСа Масаб Салуль.
Напомним, 31 марта в Газе состоялись похороны 15 убитых во время пятничного марша. О похоронах Салуля ничего не сообщалось.
Согласно информации палестинских источников, его семья узнала о его гибели только после публикации ХАМАСом фотографии.
Палестинские источники утверждают, что в руках израильских служб безопасности находятся трупы двух боевиков.
На данный момент ни ХАМАС, ни Израиль пока официально не комментируют это сообщение.
Напомним, что в ходе, состоявшейся в пятницу, 30 марта, многотысячной арабской демонстрации у границы Израиля группа террористов военного крыла ХАМАСа пыталась обстрелять солдат ЦАХАЛа.
В ответ израильские военные открыли по ним огонь, которым были ликвидированы 4 боевиков.
По данным ЦАХАЛа, в манифестации приняли участие от 20 до 25 тысяч человек. Палестинские источники сообщили о 30 тысячах.
Участники беспорядков бросали в израильских военнослужащих камни, горящие автомобильные покрышки, сжигали портреты Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу.
ЦАХАЛ применял против большинства участников средства для разгона демонстраций. Только против главных подстрекателей и террористов использовалось огнестрельное оружие.
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