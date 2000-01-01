01.04 10:20 MIGnews.com

ЦАХАЛ: за маршами последуют ракеты

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Израильская пресса сообщает, что ЦАХАЛ находится в полной боевой готовности на границе с Газой.В ходе массовых беспорядков на границе с Газой, по палестинским данным были убиты 17 человек, по израильским - 15. 10 из убитых, по израильским данным, были членами террористических организаций. Несмотря на кажущееся затишье на границе, ЦАХАЛ не исключает возможности дальнейших провокаций со стороны ХАМАСа.Израильское ТВ сообщает, что ЦАХАЛ ожидает, что в ближайшие дни палестинские террористические группы могут осуществить ракетные обстрелы израильской территории.Несмотря на относительно большое количество убитых и раненых, ХАМАсу не удалось достигнуть поставленных целей. На его “Марш Возвращения” не вышли ни миллион, ни сто тысяч человек. Количество демонстрантов оценивается в 30 тысяч человек, и им не удалось прорваться на израильскую территорию.В политическом отношении, однако, ХАМАС может считать свою провокацию “победой” - после длительного перерыва “палестинский вопрос” вернулся на первые страницы газет и в повестку дня Совета Безопасности.Более того, лавры этой “победы” принадлежат лидеру ХАМАСа в Газе Яхья Синвару, который превратился в самого важного палестинского лидера в Газе и на Западном берегу, окончательно затмив собою дряхлеющего Махмуда Аббаса.Аббасу теперь будет труднее шантажировать верхушку в Газе, урезать госслужащим зарплаты или снижать поставки электричества - ведь если мир снова так заинтересован в страданиях жителей палестинского анклава, любые действия против них выставят раиса в негативном свете.Лидеры ХАМАС могут вообразить, что ими найдена “волшебная формула” привлечения внимания к газе - и будут пытаться с разной степенью периодичности повторять события, произошедшие 30-31 марта в будущем.Это означает, что ЦАХАЛу придется сохранять высокий уровень готовности к масштабным провокациям с участием гражданского населения, а жителям юга страны -готовится к возможным обстрелам и террористическим тревогам.