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`Мы будем еще жестче отвечать на агрессию палестинцев` | Фото:01.04 11:21   MIGnews.com

"Мы будем еще жестче отвечать на агрессию палестинцев"

Если палестинцы в Секторе Газа возобновят свои агрессивные действия вслед за пятничной демонстрацией, которая принесла 16 жертв, Израиль будет отвечать с новой силой – еще жестче.

Об этом в воскресенье, 1 апреля заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман, передает The Times of Israel.

По его словам, 90% тех 40 тысяч палестинцев, которые приняли участие в пятничных беспорядках, были участниками движения ХАМАС и их проплаченными активистами, которые пришли на границу вместе с семьями.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что никакого международного расследования инцидентов, произошедших в рамках так называемого "Марша Возращения", не будет.

Также министр подверг резкой критике призывы международной общественности создать комиссию по расследованию в связи с подавлением беспорядков на границе с сектором Газа.

В частности, глава оборонного ведомства осудил главу партии МЕРЕЦ Тамар, Зандберг, которая настаивала на прекращении огня и проведении расследований. По словам Либермана, она поддерживает больше палестинские интересы, чем изриальские.

Либерман добавил, что солдаты ЦАХАЛа вступили с бой с боевиками ХАМАСа, решительно и профессионально выполнив свои обязанности.
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