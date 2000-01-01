"Мы будем еще жестче отвечать на агрессию палестинцев"
Если палестинцы в Секторе Газа возобновят свои агрессивные действия вслед за пятничной демонстрацией, которая принесла 16 жертв, Израиль будет отвечать с новой силой – еще жестче.
Об этом в воскресенье, 1 апреля заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман, передает The Times of Israel.
По его словам, 90% тех 40 тысяч палестинцев, которые приняли участие в пятничных беспорядках, были участниками движения ХАМАС и их проплаченными активистами, которые пришли на границу вместе с семьями.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что никакого международного расследования инцидентов, произошедших в рамках так называемого "Марша Возращения", не будет.
Также министр подверг резкой критике призывы международной общественности создать комиссию по расследованию в связи с подавлением беспорядков на границе с сектором Газа.
В частности, глава оборонного ведомства осудил главу партии МЕРЕЦ Тамар, Зандберг, которая настаивала на прекращении огня и проведении расследований. По словам Либермана, она поддерживает больше палестинские интересы, чем изриальские.
Либерман добавил, что солдаты ЦАХАЛа вступили с бой с боевиками ХАМАСа, решительно и профессионально выполнив свои обязанности.