01.04 09:55 MIGnews.com

Европа резко осудила строительство нового поселения

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Великобритания, Франция и Германия осудили решение Израиля построить новое поселение для жителей Амоны в Иудее и Самарии, которые были выселены из своих домов.Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что строительство поселения "подрывает" решение конфликта "по концепции двух государств"."Великобритания решительно осуждает решение израильского правительства о новом строительстве поселения в Иудее и Самарии, которое Израиль принял впервые за 25 лет. Я также разочарован тем, то государство Израиль планирует изъять дополнительные территории на западном берегу реки Иордан и построить почти 2000 домов, несмотря на значительную международную обеспокоенность", - говорится в заявлении главы МИД Британии."Эти действия противоречат международному праву и серьезно подрывают перспективы создания "двух государств для двух народов". Являясь большим другом Израиля и тот, кто готов встать на защиту Израиля, когда он сталкивается с предвзятостью и необоснованной критикой, я призываю его не предпринимать шагов, которые отдаляли бы нас от общей цели — мира и безопасности, — а также сделали бы более сложными отношения между Израилем и арабским миром".Аналогичным образом решение Израиля осудило и МИД Франции. В заявлении говорится, что данный шаг "угрожает миру и может усугубить напряженность в регионе"."Власти Франции напоминают, что колонизация является незаконной в соответствии с международным правом, в частности согласно резолюции 2334 СБ ООН. Франция призывает Израиль уважать свои международные обязательства", - говорится в заявлении Франции.Между тем, МИД Германии заявило, что данное решение подрывает веру в желание Израиля достичь мира решением создания двух государств."Правительство ожидает, что власти Израиля разъяснят, какое решение они стремятся достичь в отношении мира с палестинцами. Германия не признает никаких изменений в границах 1967 года, которые не были согласованы между двумя сторонами", - говорится в заявлении.