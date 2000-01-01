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YouTube 01.04 09:06   MIGnews.com

ФАТХ: Израиль не является "партнером в достижении мира"

Один из лидеров палестинского движения ФАТХ Джибриль Раджуб обрушился с критикой на Израиль, после того как правительство одобрило строительство нового поселения в Иудее и Самарии. Он заявил, что такой шаг свидетельствует о том, что у палестинцев нет партнера в достижении мира.

"Это говорит о том, что партнер в лице Израиля не может обеспечить мир и достичь мирного соглашения. Эти односторонние агрессии на палестинских территориях являются посланием международному сообществу о том, что это правительство никогда не будет связано международной легитимностью", - заявил Раджуб.

Он добавил, что Израиль продолжает вести себя как "хулиган в соседнем районе".

По его словам действия Израиля наносят удар по администрации Трампа, который пытается заключить мир, заключив серьезную сделку между Израилем и ПА.

В заключении он подчеркнул, что палестинские арабы "не сдадутся":

"Мы продолжим борьбу, будем сопротивляться мирными способами – не потому, что мы не верим в Нетаниягу и его правительство, а потому, что мы верим в то, что в Израиле есть лагерь мира".
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